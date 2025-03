Inchiesta Caltaqua, Barbagallo(PD): “Da tempo denunciamo gestione torbida”

“Il blitz della Guardia di Finanza nella sede di Caltacqua, questa mattina a Caltanissetta, è l’ennesimo atto che dimostra la gestione torbida attorno all’erogazione idrica a fronte di servizi insufficienti e costi elevati per i cittadini. Lo abbiamo denunciato da tempo e continueremo a farlo, ricordando che proprio la provincia di Caltanissetta è una delle più colpite dall’emergenza idrica, determinata non solo dalla carenza di piogge ma soprattutto per le reti colabrodo e la scarsa manutenzione degli invasi”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in seguito all’operazione della Guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, nella sede di Caltaqua. “E’ un fatto che – aggiunge – la commissione tecnica per verificare gli inadempimenti contrattuali, attivata anni fa su nostre sollecitazioni, evidenziò una serie di disfunzioni che per anni la regione e l’Ati ha sottaciuto. Per questo invitiamo la Regione a valutare – conclude – la sussistenza dei presupposti per l’eventuale diritto di recesso dalla convenzione con Siciliacque spa, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 19/15”.