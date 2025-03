Elezioni provinciali, il presidente del Consiglio Comunale di Campofranco Rocco Corsaro a sostegno della candidatura di Tesauro presidente della provincia di Caltanissetta

In vista delle elezioni provinciali che si terranno il 27 aprile prossimo, anche il presidente del Consiglio Comunale di Campofranco, Rocco Corsaro, esprime il proprio sostegno alla candidatura dell’avv. Walter Tesauro, attualmente sindaco di Caltanissetta, come presidente di Provincia. “Sostengo con fermezza la candidatura dell’avv. Walter Tesauro alla presidenza della Provincia di Caltanissetta. Sono pienamente convinto che la sua esperienza possa rappresentare un’opportunità per il territorio nisseno, per la sua crescita e per il suo sviluppo. Esprimo il mio pieno supporto e sono certo che la sua visione politica e il suo continuo impegno possano offrire risposte concrete all’intero territorio, grazie anche alla sua costante presenza al fianco dei cittadini e alla sua attenzione alle necessità dei cittadini.”