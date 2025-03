Elezioni provinciali, Giovanna Candura: ” Tesauro presidente, unica candidatura a garanzia dell’intero territorio provinciale”

Con riferimento alla candidatura del sindaco di Caltanissetta, Avv Walter Tesauro, come Presidente della Provincia di Caltanissetta, il vicesindaco Giovanna Candura ha diramato la seguente nota.

Apprendo con viva soddisfazione che il sindaco di Caltanissetta, l’Avv. Tesauro, ha manifestato la sua disponibilità a candidarsi alla Presidenza della Provincia con elezioni di secondo livello.Ritengo che sia una candidatura autorevole, in grado di tenere unito tutto il centrodestra.L’esperienza di sindaco maturata in questi mesi nel Comune capoluogo, la rete di rapporti creati con i Comuni della Provincia, la conoscenza e la soluzione di problemi che hanno riguardato non solo Caltanissetta, ma anche altri Comuni fanno di Tesauro il candidato ideale per amministrare la provincia con una visione di ampio respiro e competente per tutto il territorio provinciale. Condivido questo pensiero con molti amici che hanno ruoli nelle amministrazioni locali provinciali e che, come me hanno misurato la bontà della candidatura Tesauro.

Giovanna Candura