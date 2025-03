Caltanissetta. Verde pubblico, l’opposizione presenta interrogazione sullo stato e sulle criticità della gestione

I consiglieri di opposizione del Comune di Caltanissetta, Calogero Palermo, Annalisa Petitto, Felice Dierna, Vincenzo Cancelleri, Luigi Bellavia, Armando Turturici, Carlo Vagginelli, Roberto Gambino e Federica Scalira, presentano interrogazione con richiesta di risposta scritta sullo stato e sulle criticità della gestione del verde pubblico.

Premettono che la situazione del verde cittadino in città, nelle ville comunali e nei parchi cittadini risulta in completo stato di abbandono, considerando anche che in numerose zone della città il servizio del taglio dell’erba e la potatura delle siepi e delle fronde degli alberi non viene effettuata da temo; e che le ville, i parchi, i giardini e la pista ciclabile sono completamente invasi da erbacce in fioritura, pericolose per coloro che soffrono di allergie; considerando, altresì, che il verde pubblico e il decoro urbano rappresentano “il biglietto da visita della nostra città a circa un mese dalla celebrazione della Settimana Santa.”

I consiglieri di opposizione interrogano il sindaco e l’assessore al ramo per sapere se “è stato avviato l’iter e la predisposizione di un piano regolatore del verde pubblico”, nonché se “questa amministrazione intende redigere un piano specifico riguardante la salute delle essenze arboree, nuove, piantumate da poco e quelle già esistenti da tempo, una relazione sulla staticità degli alberi.” Inoltre, interrogano per sapere se e quando verrà effettuato il taglio dell’erba e la pulizia delle ville, parchi e giardini comunali; per conoscere quali azioni di verifica e di controllo l’amministrazione intende mettere in campo per evitare che in futuro possa ripetersi tale situazione di degrado e incuria stilando un crono programma di interventi. Inoltre, quali sono i criteri che vengono scelti, le priorità di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano; e “perché nei lavori eseguiti tra ottobre e dicembre non sono state attenzionate tutte le ville, i parchi e le zone maggiormente interessate dalla città e con quale metodologia sono stati eseguiti i lavori.”