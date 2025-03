Caltanissetta. Valorizzazione della villa comunale di viale Regina Margherita e del Monumento ai Caduti, il consigliere Cancelleri primo firmatario dell’emendamento

Il prossimo 31 Marzo in occasione del Consiglio Comunale convocato per l’approvazione del bilancio previsionale, tutti i gruppi di opposizione del Comune di Caltanissetta hanno presentato in totale otto emendamenti per una variazione complessiva di circa 150.000 euro, che spaziano dalla disabilità, alla cultura, dalle problematiche dell’ufficio tributi al rifacimento di strade, verde pubblico e giochi per bambini.

“Ho presentato – afferma il consigliere Vincenzo Cancelleri – come primo firmatario un emendamento finalizzato a valorizzare la nostra Villa Comunale di Viale Regina Margherita e del nostro Monumento ai Caduti.”

L’emendamento per un totale di € 35.000 euro, prevede tre interventi principali:

Installazione di una mappa della villa: per aiutare i visitatori a orientarsi e scoprire le bellezze della villa;

Installazione di QR code nelle statue presenti all’interno della villa: per fornire informazioni sulla storia e sull’arte delle opere presenti nella villa;

Percorso culturale al monumento dei caduti: con l’aggiunta di piastre commemorative con i nomi e le date di nascita dei soldati nisseni caduti nella guerra del 1918, ritrovare qualche anno fa in uno dei tanti magazzini comunali.

“Sono convinto – afferma ancora il consigliere Cancelleri – che questo progetto e questi interventi possano aumentare l’attrattiva della nostra villa comunale e fornire un’esperienza più ricca e significativa per i visitatori.”

Conclude: “Spero che questo emendamento possa essere approvato dal Consiglio Comunale e che possiamo lavorare insieme per migliorare la nostra città.”