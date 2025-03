Caltanissetta. Opposizione: “Approvata nostra mozione in consiglio comunale, risultato importante per una vera integrazione sociale e culturale”

I consiglieri di opposizione del Comune di Caltanissetta Carlo Vagginelli, Annalisa Petitto, Roberto Gambino, Vincenzo Cancelleri, Armando Turturici, Palermo, Luigi Bellavia e Felice Dierna attraverso una nota esprimono soddisfazione per l’esito del consiglio comunale avvenuto ieri, 11 marzo, sottolineando come con l’approvazione della “nostra mozione Caltanissetta si pone sulla frontiera più avanzata delle politiche attive di inclusione.”

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’esito del Consiglio comunale di ieri pomeriggio. Con l’approvazione della nostra mozione, infatti, Caltanissetta si pone sulla frontiera più avanzata delle politiche attive di inclusione. Siamo convinti che si tratti di un risultato importante in quanto solo attraverso una vera integrazione sociale e culturale sarà possibile costruire una città più coesa, solidale ed accogliente. Il Consiglio comunale di ieri, peraltro, ha certificato lo stato di confusione in cui versa la maggioranza: il gruppo di Forza Italia si è diviso tra voto contrario, astensione ed abbandono dell’aula, anche il gruppo di Fratelli d’Italia è uscito dall’aula prima della fine della seduta, il gruppo di Noi Moderati era presente al momento del voto con un solo Consigliere, che ha optato per l’astensione, come anche il gruppo di Azzurri per Caltanissetta. Insomma, la maggioranza appare priva di una regia e di una linea comune financo nell’espressione del voto. La forza dei numeri brandita ripetutamente dall’On. Mancuso allo scopo di silenziare l’Opposizione appare, quindi, sempre di più un’arma spuntata.”