Caltanissetta. Nasce il chatbot del Comune: un assistente virtuale a disposizione dei cittadini

Il Comune di Caltanissetta ha lanciato sul proprio sito istituzionale la funzionalità che permettere di ricevere assistenza e informazioni su tutti i servizi pubblici digitali dell’Ente

Prosegue il processo di digitalizzazione e innovazione del Comune di Caltanissetta, che ha implementato ulteriormente il proprio sito istituzionale (comune.caltanissetta.it) grazie al sistema di “chatbot”,un assistente virtuale che supporta e facilita l’accesso ai servizi pubblici dell’Ente.

Si tratta di una funzionalità, basata sull’intelligenza artificiale di Google denominata “Gemini”, che permette al cittadino o a qualsiasi utente di formulare delle domande con la stessa semplicità con cui si pongono a una persona.

In pochi secondi, l’assistente virtuale fornirà una risposta relativa ai molteplici strumenti telematici dell’Ente e fornirà delle indicazioni che guideranno l’utente verso un corretto utilizzo degli stessi, a seconda delle proprie specifiche necessità.

Per utilizzare il servizio è sufficiente cliccare sull’icona della chat presente in basso a destra nell’homepage del sito web del Comune di Caltanissetta, visibile sia da PC che da qualsiasi dispositivo mobile.

L’assistente virtuale è attivo 24 ore su 24 è offrirà supporto, ad esempio, per la prenotazione online di un appuntamento con gli uffici comunali, per effettuare pagamenti via web, accedere agli atti amministrativi, richiedere certificazioni tramite portali nazionali, interagire con la PA e conoscere tutti i servizi a disposizione del cittadino.

L’Assessorato alla Transizione Digitale e l’Ufficio Innovazione Tecnologica, che negli ultimi mesi hanno lavorato su questa funzionalità, dopo gli opportuni test hanno lanciato una prima versione del software, che verrà ulteriormente implementato nelle prossime settimane anche attraverso aggiornamenti grafici e personalizzazioni relative alla città di Caltanissetta.

“Il sito web del Comune di Caltanissetta ha compiuto un importante passo avanti nell’offerta di servizi digitali ai cittadini – ha dichiarato l’assessore alla Transizione Digitale Vincenzo Lo Muto.

Da oggi, il nostro portale è dotato di un sistema di Chatbot basato sull’AI, progettato per fornire assistenza immediata e risposte precise alle diverse richieste degli utenti.

Questa innovativa soluzione tecnologica rappresenta un significativo miglioramento nella comunicazione tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini.

Grazie al Chatbot, sarà possibile ottenere informazioni su orari, servizi, procedure e molto altro, in modo rapido e intuitivo, 24 ore su 24.

L’introduzione del Chatbot – prosegue l’assessore Lo Muto- rientra nel nostro impegno costante per rendere i servizi comunali sempre più accessibili ed efficienti, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Dirigente, Dott. Peruga, e alla Posizione Organizzativa, Dott. Arcarese, per l’impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione di questo progetto, che segna un ulteriore progresso verso un Comune più moderno ed efficiente”.