Caltanissetta. “Memorie e Mestieri”, un concorso dedicato alla Real Maestranza per riscoprire l’identità nissena. L’assessore Olivo: “I giovani devono essere i primi ambasciatori della nostra città”

Gettare un ponte dal passato al presente per accompagnare i giovani nisseni lungo un cammino che consenta loro di riscoprire la propria identità, e giungere così verso un futuro più consapevole; promuovere le tradizioni locali valorizzando il patrimonio degli antichi mestieri, oggi, sempre più inghiottiti da un oblio che lascia il posto all’innovazione e all’evoluzione. Sono questi i punti cardini del concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”, indetto dal Comune di Caltanissetta e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e per le classi IV e V delle scuole primarie.

Un’iniziativa partorita dalla volontà dell’assessore con delega all’Identità nissena, Pier Paolo Olivo, di avvicinare le nuove generazioni alla storica associazione della Real Maestranza e, dunque, alle singole categorie artigiane che ne rappresenta l’essenza. In particolare, motore del concorso è la cerimonia della Real Maestranza nella mattina del mercoledì Santo – quest’anno cade il 16 aprile –, che la vede protagonista di diversi momenti: dapprima il sindaco del capoluogo dona, come gesto simbolico, le chiavi della città al capitano della Real Maestranza – eletto per il 2025 Gaetano Villanucci –, successivamente i Maestri si recano nell’atrio dell’ex collegio dei Gesuiti, oggi biblioteca Scarabelli, e attendono il capitano che nel frattempo nella Chiesa di Sant’Agata prende in consegna un crocifisso velato di nero e con esso si avvia lungo un percorso religioso, accompagnato dalle dieci corporazioni appartenenti alla Real Maestranza, sino alla Cattedrale per poi accompagnare in processione il Santissimo tra le mani di Sua Eccellenza il Vescovo Mario Russotto.

“Ho ideato questo concorso per motivare i ragazzi ad assistere alla processione della Real Maestranza – spiega l’assessore Olivo –. Non è un giorno di vacanza dalla scuola, ma un modo per coinvolgerli attivamente e cercare di suscitare loro la curiosità e l’interesse affinché ne colgano i tratti salienti.”

Infatti, i ragazzi che vorranno partecipare avranno tempo, poi, sino al 16 maggio per poter inviare il proprio elaborato, in formato digitale e all’indirizzo https://form.jotform.com/identitanissena/i-mestieri-della-real-maestranza. Inoltre, sono previsti dei premi, considerati in buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa.

L’assessore Olivo sottolinea come la Real Maestranza sia un patrimonio di inestimabile valore da tramandare alle nuove generazioni: “Attraverso l’educazione e il coinvolgimento diretto degli studenti possiamo garantire che la memoria e il significato della Real Maestranza continuino a essere vissuti e valorizzati nel tempo.”

Il concorso, che vede la collaborazione anche dell’assessore all’Istruzione, Vincenzo Lo Muto, e dell’assessore agli Eventi, Salvatore Petrantoni, si articola in tre diverse sezioni: sezione A – Disegno, indirizzata alle classi IV e V della scuola primaria; sezione B – fotografia, indirizzata alla scuola secondaria di primo e secondo grado; sezione C – video, indirizzata alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Fondamentale la fattiva collaborazione del giovane Presidente della Real Maerstranza, il marmista Luigi Fiocco che ha saputo raccogliere l’assist guardando al futuro della sua Associazione.

Coinvolto nell’iniziativa anche il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia, Marcello Li Vigni, al quale l’assessore Olivo ha voluto indirizzare parole di ringraziamento per aver sposato sin da subito l’idea e per aver dato la massima disponibilità; e comunica che il 2 aprile ci sarà una riunione insieme ai dirigenti scolastici affinché si possa realizzare un lavoro preparatorio sulla Real Maestranza all’interno delle classi.

Tuttavia, il concorso dedicato alla Real Maestranza, agli antichi mestieri, alla promozione di una tradizione locale che rappresenta le radici nissene è solamente il primo passo, poiché si diramerà in altri aspetti come quello culturale, enogastronomico con particolare attenzione alle peculiarità di Caltanissetta.

“Insieme al Provveditore Li Vigni – prosegue l’assessore Olivo –, stiamo studiando dei percorsi per consentire agli studenti di riscoprire la città, attraverso un lavoro di sinergia costante. I giovani devono essere i primi ambasciatori della nostra città.”

Il bando del concorso: https://tinyurl.com/yc9jkms3