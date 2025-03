Caltanissetta, il consigliere Turturici presenta emendamento sul randagismo: voucher comunali per la sterilizzazione di cani e gatti di famiglie con reddito medio-basso

Con gli emendamenti al bilancio del Comune di Caltanissetta depositati giorno 24 marzo, l’opposizione consiliare, compatta, ha voluto rappresentare i bisogni reali delle persone, in particolare nell’ambito delle disabilità, dei tributi, della cultura, del verde pubblico e delle ville, dei bambini, del randagismo, del quartiere Santa Barbara e dei percorsi turistici. “Con questi emendamenti – scrive il consigliere Armando Turturici – abbiamo voluto portare la voce dei cittadini, spesso dimenticata dalla politica.”

“Futura – costruiamo insieme la città”, nel corso del tempo, ha raccolto molte di queste istanze grazie ai “Futuralab”: incontri tematici con esperti del settore e la partecipazione attiva dei cittadini.

“Per questo bilancio, abbiamo voluto sostenere, attraverso risorse specifiche, strategie per combattere il randagismo, un fenomeno che, tra le tante, comporta costi esorbitanti per il nostro Comune. L’emendamento che abbiamo presentato, infatti, riguarda l’istituzione di voucher Comunali per la sterilizzazione di cani e gatti padronali di famiglie con reddito medio-basso. In questo modo si potrà evitare la nascita di cucciolate indesiderate che poi vengono abbandonate, finendo nel canile convenzionato, aumentando esponenzialmente i costi che il Comune dovrà sostenere per il ricovero dei cani di strada.”

Il costo annuale per il Comune ammonta a quasi 1 milione di euro, una cifra consistenze che viene sottratta ad altri interventi a favore della cittadinanza. “Quello del randagismo – conclude il consigliere Turturici – è un problema a 360 gradi, non soltanto animalista ma anche economico. Siamo certi che il Consiglio Comunale saprà dare importanza a questa tematica.”