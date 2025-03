Caltanissetta. Dalla disabilità al randagismo, l’opposizione presenta otto emendamenti al bilancio: “Proposte importanti su temi sensibili alla comunità”

L’opposizione del Comune di Caltanissetta ha presenta otto emendamenti al bilancio nel consiglio comunale di lunedì scorso in “vista della sessione di bilancio fissata per il prossimo 31 marzo.”

Disabilità, tributi, cultura, verde pubblico, ville e bambini, randagismo, quartiere Santa Barbara, percorsi turistici, queste le macro aree dove l’opposizione in consiglio comunale intende intervenire prevedendo stanziamenti importanti.

“Nonostante il pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione per lo studio del bilancio e per la stesura degli emendamenti, riteniamo di avere fatto delle proposte importanti su diversi temi molto sensibili alla nostra comunità, e siamo soddisfatti di aver trovato una sintesi in cui tutti e nove abbiamo sottoscritto gli emendamenti proposti. Ci siamo ritrovati su temi e priorità che riteniamo possano ben essere condivisi anche dai gruppi di maggioranza”.

E’ di 70.000 euro l’emendamento per eliminare l’attuale lista d’attesa per l’ingresso nei centri diurni dei ragazzi affetti da disabilità: con questa somma sarebbe garantita la retta a carico del Comune già da maggio e fino al dicembre 2025.

Proposto anche un emendamento di 5.000 euro per la stipula di convenzioni con i Caf atte a supportare l’ufficio tributi nella gestione dei contribuenti e delle loro pratiche e dare ai nisseni maggiore assistenza.

Per la Manutenzione del verde nelle ville comunali e il ripristino dei giochi per bambini è stato presentato un emendamento di 15.000 euro.

E ancora, interventi pari a 20.000 € per il ripristino marciapiedi e conseguente eliminazione di barriere architettoniche nel principale corso Italia del quartiere Santa Barbara; di 35.000 € è invece l’emendamento che prevede l’installazione di pannello con mappa, colonnine con QR code presso la villa principale della città, Villa Amedeo, con annessa apposizione di targhette commemorative nella pavimentazione sottostante al monumento ai caduti nell’attiguo Viale Regina Margherita.

E’ di 20.000 € l’emendamento che prevede l’istituzione di un percorso turistico sportivo culturale denominato “trekking delle miniere con l’installazione di segnaletica – colonnine con QR code – e realizzazione di un murales presso il quartiere Santa Barbara.

I gruppi di opposizione hanno altresì proposto un emendamento di € 4.000 per garantire l’apertura di Palazzo Moncada nei giorni festivi, giornate di maggior afflusso di turisti indotto da “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Di 5.000 € è l’emendamento atto ad istituire voucher per la sterilizzazione di cani e gatti padronali a favore di famiglie con reddito basso.