Yamaha, arrivano i nuovi NMAX 125

ROMA (ITALPRESS) – Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, anche le moto e gli scooter con 125 centimetri cubici di cilindrata avranno finalmente libero accesso in autostrada, tangenziali e superstrade veloci. Una novità che segna un importante passo avanti per tutti i maggiorenni, che potranno vedere le due ruote come un’opzione di mobilità ancora più versatile, visto che i 125 si possono guidare anche con la Patente B. “Le due ruote sono la naturale soluzione già esistente ai temi della mobilità personale, quali traffico, costi, ingombri ed emissioni. Grazie a questa fondamentale modifica normativa, chiunque sia in possesso anche solo della patente B potrà percorrere percorsi extraurbani con un 125cc: che l’esigenza sia il commuting o una nuova avventura, da oggi le due ruote copriranno il bisogno di mobilità per molte più persone”, dice Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia. Ecco perchè tra i mezzi che possono affrontare questa piccola rivoluzione ci sono sicuramente l’NMAX 125 e l’NMAX 125 Tech MAX di Yamaha. Questo scooter combina stile e funzionalità, offrendo una soluzione per chi desidera affrontare anche le autostrade. L’NMAX 125 con i suoi 131 chili con serbatoio pieno, è facile da gestire in città come a velocità più sostenute, oltre che essere molto sicuro, grazie al doppio freno a disco e a un sistema di controllo della trazione ideale per uso intensivo in città. La forcella con 100 millimetri di escursione e l’ammortizzatore posteriore con un’escursione di 85 millimetri, abbinati ai cerchi da 13 pollici, garantiscono un ottimo livello di comfort sia in città che in autostrada. NMAX 125 è già disponibile nelle concessionarie ufficiali Yamaha, nelle colorazioni Icon Black e Milky White.

L’NMAX 125 ha di serie la tecnologia start & stop, per partenze fluide, ed è parco nei consumi, grazie al motore Blue Core che garantisce un’autonomia di circa 300 km con un consumo di appena 2,2 litri ogni 100 km percorsi, ed emissioni pari a 52 grammi al km. Di serie luci a led e smart key per rendere la vita in citta più facile, CCU, una presa di corrente USB C, che consente una ricarica rapida in tutta sicurezza mentre si guida.

L’NMAX 125 Tech MAX ha una serie aggiuntiva di tecnologie e funzionalità, che fanno di questo modello premium lo scooter sportivo di base più evoluto. E’ dotato di TFT a colori multi-tema da 4,2″ connesso che offre un alto livello di funzionalità, tra cui un sistema di navigazione Garmin gratuito. Inoltre, tramite la connessione con il proprio smartphone, è possibile sentire la musica, rispondere alle chiamate in arrivo, visualizzare le notifiche delle e-mail e degli SMS e altro ancora dopo aver scaricato l’app Yamaha MyRide sullo smartphone. Riconoscibile per le sue finiture premium, è dotato di una doppia sella di alta qualità rivestita con uno speciale rivestimento nero in similpelle con cuciture gold e inserti scamosciati. Sarà disponibile a partire da maggio in due esclusivi colori: il Ceramic Grey e il Dark Magma.

– Foto ufficio stampa Yamaha –

(ITALPRESS).