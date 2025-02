Verissimo, oggi domenica 23 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 febbraio, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. L'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin è alle 16:00 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista a Verissimo, Selvaggia Lucarelli, reduce dall'esperienza al Dopofestival. Prima volta nel talk show di Canale 5 anche per l’attrice Serena Rossi. Inoltre, tutte le emozioni provate al Festival di Sanremo 2025 da Iva Zanicchi, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera, Marcella Bella, commossa per la presenza all’Ariston di suo fratello Gianni Bella e da una cantante dalla grande energia, Serena Brancale. Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)