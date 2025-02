Ue, Salvini “Meeting dei Patrioti contro sciagura del Green Deal”

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Salvini sta partecipando al meeting allargato del Bureau dei Patrioti con i leader dei partiti europei. Il leader della Lega ha esordito esprimendo vicinanza a Marine Le Pen per la perdita del padre.

“Questi incontri costruttivi, durante i quali si propongono soluzioni concrete sui temi del lavoro, dell’agricoltura, della famiglia e dell’immigrazione per rimediare ai disastri di Bruxelles, sono tra le principali ansie delle sinistre”, ha detto Salvini. Che poi ha proseguito: “E’ una occasione unica per esprimere posizioni chiare e vincenti per evitare la sciagura economica imposta da Von der Leyen e Timmermans col green deal, sul tema dei valori, della difesa delle frontiere, sullo sradicamento del terrorismo islamico in ogni sua forma”. Salvini ha aggiunto: “Sui dazi bisogna partire in anticipo: l’agricoltura europea non è messa in difficoltà da Trump ma dalle regole, dalle tasse e dai vincoli europei. Gli operai del settore auto e moto non rischiano il posto per colpa di Trump o della Cina, ma per colpa delle regole idiote imposte da Bruxelles. L’immigrazione? Trump in pochi giorni ha espulso migliaia di persone e presidiato il confine col Messico, Von der Leyen temo non lo farebbe mai”.

– Foto ufficio stampa Lega –

(ITALPRESS).