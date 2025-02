Ucraina, Conte “La guerra è persa e per la ricostruzione pagherà l’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è ragione per cui l’Ucraina dovrebbe entrare nella Nato, ma può comunque entrare nell’Unione europea seguendo lo stesso percorso degli altri paesi che attendono di farlo”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte a Start, su Sky Tg24. “Stati Uniti e Russia stanno negoziando sulla nostra testa – prosegue Conte, – La guerra è da considerarsi persa e non si può continuare con l’escalation militare: le condizioni che sono state rifiutate ad aprile 2022 per realizzare una vittoria militare contro Putin erano molto più favorevoli e onorevoli, ora ci sono almeno 500 miliardi che saremo costretti a pagare noi per la ricostruzione. Anche sulla difesa comune europea manca un progetto serio”. (ITALPRESS)

Foto: Ipa Agency