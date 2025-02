Turismo, De Franchi: “Supportiamo investitori esteri, Puglia spazio fertile per innovazione”

(Adnkronos) – "Il fenomeno turistico è massimamente economico. Questa spinta viene valorizzata oggi con un convegno importante in cui si parla d'investimenti e risorse che spesso arrivano dall’estero. Stiamo vivendo una stagione importante in cui riusciamo a intercettare, anche grazie all’intuizione di dieci anni fa del presidente Michele Emiliano, moltissimi investitori che arrivano dai Paesi esteri e che vengono supportati dalla Regione Puglia attraverso un utilizzo attento delle risorse comunitarie". Lo ha sottolineato Rocco De Franchi, responsabile comunicazione istituzionale della Regione Puglia, in occasione di Btm 2025, fiera del turismo che si svolge negli spazi espositivi della Fiera del Levante di Bari. “Questa serie d'iniziative – continua – consentono a tutti gli attori, soprattutto ai fondi d'investimento e grandi catene, di trovare nel nostro territorio uno spazio fertile per portare innovazione e replicare modelli vincenti in altri paesi. Oggi dimostriamo, anche grazie all’attenzione e a un rapporto intelligente con i privati, che Apulia tourism investment supporta le imprese anche locali”. “Abbiamo esigenza di comunicare l’immagine della Puglia dal punto di vista qualitativo. Dobbiamo indirizzare le nostre attività di comunicazione istituzionale e promozione turistica verso canali diversi dai tradizionali, intercettando il turismo esperienziale di chi sceglie di viaggiare da solo, dei gruppi organizzati e del cicloturismo. Offriamo un pacchetto di esperienze in una comunità sana che vuole accogliere cittadini temporanei”, ha concluso De Franchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)