Truffa al telefono per investimenti in azioni Fininvest, la holding dei Berlusconi: “Totalmente estranei”

(Adnkronos) – Aprendo il sito di Fininvest il messaggio compare immediatamente: "ATTENZIONE. Fininvest è del tutto estranea a proposte di investimento in azioni della società promosse attraverso campagne pubblicitarie diffuse sui social, ovvero presentate telefonicamente da sedicenti collaboratori. Fininvest ha già denunciato tali condotte alle autorità competenti, anche a tutela di coloro che potrebbero essere tratti in inganno". E' un messaggio che serve a informare il pubblico per evitare che vada in porto una truffa che continua a essere proposta, nonostante le denunce, come appena riscontrato dall'Adnkronos. La telefonata è arrivata da un numero di cellulare comune, nello specifico 3470716313. Una voce registrata invita a investire 250 euro per l'acquisto di un pacchetto di azioni Fininvest promosso dalla famiglia Berlusconi. L'uso di un marchio noto a tutti come Fininvest e il richiamo esplicito alla famiglia Berlusconi servono, nelle intenzioni di chi c'è dietro il tentativo di truffa, a legittimare la proposta di investimento. Poi, una serie di opzioni invitano a procedere, seguendo le modalità che abitualmente si usano per indirizzare le pratiche: digita 1 se vuoi procedere con l'investimento, digita 2 se vuoi… Tutte le opzioni portano alla stessa richiesta: inserire i propri dati. L'offerta di investimento iniziale, 250 euro che sono relativamente accessibili, sono un'esca per aprire un canale e reiterare più volte la truffa colpendo la stessa persona. Ovviamente, richiamando lo stesso numero non si ottiene altro che un 'errore di chiamata'. Il caso che riguarda Fininvest si inserisce in un contesto che vede le truffe sui fasi investimenti online in costante crescita. Il report sull'attività della Polizia Postale nel 2024 evidenzia come "le esperienze di contrasto ai fenomeni del crimine finanziario online hanno fatto registrare una persistente diffusione di condotte truffaldine che hanno portato, nel quadro del generale rinnovamento della struttura organizzativa del Servizio Polizia Postale, all’istituzione di una Divisione operativa dedicata". Un fenomeno che, peraltro, resiste nel tempo. Già nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo dei fondi sottratti di oltre 111 milioni di euro. (Di Fabio Insenga) —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)