Terremoto oggi Salerno, scossa di magnitudo 3.6 a Roccadaspide

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi, 4 febbraio, dall'Ingv a Roccadaspide, in provincia di Salerno vicino a Castel San Lorenzo, tra gli Alburni e il Cilento. Il sisma è stato avvertito in diverse località del Cilento. L'evento sismico è avvenuto a una profondità di 336 km. I comuni limitrofi, tra cui Capaccio Paestum e Altavilla Silentina, non hanno al momento segnalato danni a persone o edifici. Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno monitorando la situazione.