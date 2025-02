Terremoto alle Isole Cayman, forte scossa 7.6: tremano i Caraibi

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito oggi, 9 febbraio, i Caraibi occidentali. Diramata e poi ritirata una allerta tsunami per le Isole Cayman, Porto Rico e le Virgin Island. Secondo l’Us Geological Survey, il sisma si è verificato alle 6.23 di ieri (dopo la mezzanotte in Italia) a una profondità di una decina di chilometri, a 170 chilometri sud ovest da George Town, nelle Isole Cayman. Non sembrano esserci state vittime o danni ingenti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)