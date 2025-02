Terremoto ai Campi Flegrei oggi, sciame sismico in corso

(Adnkronos) – E' in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei oggi. Dalle prime ore del mattino sono state registrate scosse dall'Osservatorio Vesuviano, la sede napoletana dell'Ingv, tra 1.1 e 1.4 di magnitudo nell'area Pisciarelli, nelle vicinanza della Solfatara (Pozzuoli). L'ultima scossa, secondo l'Ingv, è stata registrata alle 8.52: di magnitudo 3.1, si è verificata a una profondità di 3 km. Lo sciame è stato avvertito anche a Fuorigrotta, area occidentale di Napoli. "Le scosse sono state avvertite, si sono verificate in coincidenza con l'orario di ingresso delle scuole, quindi in qualche istituto lo stesso ingresso è stato ritardato. Al momento ci sono verifiche in corso sul territorio da parte della Protezione civile regionale e della Polizia municipale", dice all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)