Spettacolo Nardi a Dubai: elimina Bergs e centra i primi quarti in carriera

(Adnkronos) –

Luca Nardi batte un colpo e avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai. L'azzurro, numero 79 del mondo, supera il belga Zizou Bergs (numero 56 del ranking) con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-3) in un'ora e 42 minuti. Il pesarese, lucky loser sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, sorride e agguanta così i primi quarti in carriera in un torneo Atp. Affronterà ora il vincente della sfida tra Roberto Bautista Agut e Quentin Halys. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)