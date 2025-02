Sanremo 2025, la top 5 prima serata: Brunori, Giorgia, Lucio Corsi, Cristicchi e Achille Lauro

(Adnkronos) – Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono gli artisti che occupano la Top 5 dei Big in gara alla kermesse canora. La Top 5 della prima serata è stata comunicata da Carlo Conti e i due co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici. Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Cristicchi e Achille Lauro sono i 5 artisti che hanno più convinto la Sala Stampa. Tuttavia, la Top 5 è stata comunicata senza svelare l'ordine di preferenza, quindi i nomi sono stati dettati in ordine casuale. Domani, nella seconda serata (mercoledì 12 febbraio)del Festival si esibiranno 15 Big e questa volta il televoto entrerà in gioco: il pubblico potrà dare la sua preferenza insieme alla Giuria delle Radio. Alla fine della gara sarà comunicata solo la prima cinquina, e come nella prima serata, senza ordine di piazzamento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)