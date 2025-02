Salvini al Villaggio olimpico di Milano Cortina 2026: “Orgoglio italiano”

(Adnkronos) – “I lavori per il Villaggio olimpico? Sono felicissimo. La Lega ha avuto una parte determinante, abbiamo ereditato ritardi poi ampiamente recuperati”. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha nascosto la soddisfazione a margine del sopralluogo ai cantieri del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. Uno dei luoghi simbolo dei prossimi Giochi invernali, che verrà convertito in studentato dopo la manifestazione per restare come eredità sociale. “La cosa bella – ha spiegato il ministro – è che siamo in uno di quei posti che mi rendono orgoglioso, perché Milano sarà più bella e socialmente accessibile a fine Olimpiadi. Non si tratta solo di avere un Villaggio olimpico tutto made in Italy, perché tutte le aziende e tutto il materiale sono made in Italy, ma a fine Giochi questo sarà il più grande studentato universitario d'Italia. Con prezzi che non supereranno i 650 euro per le famiglie e ragazzi in difficoltà. Nel sopralluogo abbiamo visto le camere singole, le camere doppie, le cucine in condivisione. E poi ci saranno palestre, librerie, negozi, centomila metri quadrati di verde”. Salvini ha sottolineato la portata extra-sportiva di un evento come

Milano Cortina 2026

: "È l'esempio di Olimpiadi a cui stiamo lavorando. Non sarà solo un grande evento sportivo che porterà turisti, soldi e immagine per l'Italia. Dopo rimarrà una Milano che non è solo per i ricchi. Io, da milanese nato a Milano 51 anni fa all'ospedale San Carlo, non voglio che tra qualche anno la città sia solo per ricchi. Questo è un esempio di posto in cui i ragazzi da tutta Italia potranno venire a studiare, non spendendo mille euro per una stanza condivisa con altre tre persone. Per molte famiglie farà la differenza". Salvini ha parlato anche di un eventuale terzo mandato per il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Penso che sia giusto che arrivi ad accompagnare le Olimpiadi, che resti quindi fino alla conclusione dei Giochi a primavera 2026. Mi sembra corretto". In chiusura, una considerazione sugli extra-costi: "Vedremo, aiuteremo. Il governo ci crede e stiamo trovando la forma giuridica per poterlo fare, perché che il pubblico dia dei soldi ai privati è complicato. Queste benedette Olimpiadi le abbiamo volute, cercate, ì costruite e i costi dovuti al caro energia e alle guerre verranno coperti sicuramente". (di Michele Antonelli)