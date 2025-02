PD Caltanissetta, i dirigenti cittadini: “Necessita una nuova rappresentanza politica regionale”

I dirigenti del Partito Democratico della città di Caltanissetta, Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli, hanno inviato una lettera formale ai vertici regionali e provinciali del partito, sollevando un tema cruciale per il capoluogo nisseno: la necessità di una nuova rappresentanza politica all’interno dell’Assemblea e della Direzione Regionale del PD Sicilia.



Nella missiva, indirizzata al Segretario Regionale, alla Direzione e all’Assemblea Regionale del PD Sicilia, nonché ai vertici provinciali e ai Presidenti delle Commissioni di Garanzia, i dirigenti hanno sottolineato come la rappresentanza cittadina all’interno degli organi regionali del partito sia ormai profondamente mutata rispetto al passato. Dei quattro delegati eletti originariamente – Giuseppe Gallè, Leyla Montagnino, Ilaria Insisa e Annalisa Petitto – solo Giuseppe Gallè risulta ancora iscritto al PD, mentre gli altri tre hanno abbandonato il partito e non rinnovano la tessera da diversi anni.

La situazione è analoga nella Direzione Regionale, dove Annalisa Petitto ha rassegnato le dimissioni e lasciato il PD, resta solo Giuseppe Gallè come unico rappresentante della città.

Un cambiamento necessario in vista del congresso regionale

La richiesta dei dirigenti La Rocca e Vagginelli nasce da due esigenze precise. Da un lato, garantire una rappresentanza politica adeguata al PD di una città capoluogo come Caltanissetta, soprattutto alla luce delle trasformazioni politiche avvenute nel contesto locale. Alle amministrative del 2024, infatti, il PD ha partecipato con una lista civica composta per metà da candidati del partito e per metà da esponenti di un movimento civico, risultato che ha portato all’elezione di un consigliere comunale del PD e uno del movimento civico.

Dall’altro, i due dirigenti sottolineano l’importanza di avere organismi pienamente rappresentativi in vista del prossimo congresso regionale, appuntamento chiave per il futuro del partito in Sicilia.

La proposta: valorizzare chi ha ottenuto il maggior consenso

La lettera si conclude con una proposta concreta: sostituire i delegati non più attivi all’interno dell’Assemblea e della Direzione Regionale con coloro che, alle ultime elezioni amministrative, hanno ottenuto il maggior consenso come espressione del Partito Democratico.

“La nostra richiesta – si legge nella lettera – nasce esclusivamente per garantire una rappresentanza politica adeguata alla città di Caltanissetta e per assicurare che gli organismi del partito siano effettivamente rappresentativi.”

I dirigenti restano in attesa di un riscontro da parte dei vertici regionali e provinciali, nella speranza che la loro proposta venga accolta e che il PD nisseno possa tornare a essere pienamente rappresentato nei livelli decisionali del partito.