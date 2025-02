Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta di Serie A per la Roma, oggi domenica 16 febbraio. Dopo il pari conquistato nella gara d'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, i giallorossi sfidano il Parma al Tardini nella 25esima giornata di campionato. La squadra di Ranieri vuole continuare la sua risalita verso l'Europa, mentre i ducali sono a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. La sfida tra Parma e Roma è in programma oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Almqvist; Bonny. All. Pecchia

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri Parma-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)