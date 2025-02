ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 supera i 4 milioni di copie vendute

(Adnkronos) – Basato sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, ONE PIECE è diventato un franchise globale che comprende serie televisive, lungometraggi, prodotti home video, videogiochi e un vasto assortimento di merchandise. La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma alla ricerca del leggendario tesoro di Gol D. Roger. Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato, con una nota ufficiale, che ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4, il popolare gioco d'azione sviluppato da KOEI TECMO Games, ha superato i 4 milioni di copie vendute globalmente. Questo risultato sottolinea il forte impatto della serie nel mondo dei videogiochi. Sempre secondo l'annuncio ufficiale, il gioco continuerà a ricevere supporto attraverso aggiornamenti futuri, inclusi DLC che promettono di arricchire l'esperienza di gioco. Un prossimo DLC, attualmente in sviluppo, permetterà ai giocatori di scegliere nuovi personaggi preferiti da includere nel gioco, offrendo così un'esperienza più personalizzata. Da oggi fino al 28 febbraio, i fan hanno l'opportunità di influenzare direttamente il contenuto futuro del gioco partecipando a un sondaggio. Possono votare per inserire tre dei loro personaggi preferiti da un elenco di 23. Per partecipare, è richiesto un ID di Bandai Namco, dimostrando l'importanza della community nel processo di sviluppo del gioco.

Confermato anche il lancio del gioco per le console di nuova generazione, PlayStation®5 e Xbox Series X|S. I possessori delle versioni per PlayStation®4 e Xbox One avranno la possibilità di effettuare un upgrade gratuito alla versione per le nuove console, assicurando così la continuità dell'esperienza di gioco anche sulle piattaforme più avanzate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)