Minecraft Education e Xbox promuovono l’uso sicuro dell’intelligenza artificiale con “CyberSafe AI: Dig Deeper”

(Adnkronos) – Microsoft, attraverso la sua divisione Xbox, ha lanciato un nuovo contenuto scaricabile per Minecraft Education, intitolato "CyberSafe AI: Dig Deeper". Questo DLC innovativo si propone di guidare i giovani, in particolare tra gli 8 e i 18 anni, alla scoperta del potenziale dell'IA, fornendo al contempo gli strumenti necessari per utilizzarla in modo sicuro e etico. Grazie a "

CyberSafe AI: Dig Deeper

", i giocatori possono esplorare un mondo virtuale in cui l'intelligenza artificiale è integrata in modo naturale. Attraverso una serie di sfide e attività interattive, i giovani apprendono concetti fondamentali come l'integrità accademica, l'accuratezza delle informazioni e la privacy online. L'obiettivo è quello di sviluppare un pensiero critico e un approccio responsabile all'utilizzo degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Ecco il video di lancio "L'ingegno umano è al centro dell'intelligenza artificiale e rappresenta un'opportunità straordinaria per fornire a educatori, bambini e famiglie le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare l'IA in modo sicuro, valorizzando la creatività e il suo impatto positivo sul mondo", afferma Carlos Figueiredo, Director of Player Safety di Mojang Studios. "Educare le nuove generazioni all'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Grazie a iniziative come "CyberSafe AI: Dig Deeper", i giovani possono acquisire le competenze necessarie per diventare cittadini digitali responsabili e sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questa tecnologia." Secondo l'ultimo sondaggio globale sulla sicurezza online di Microsoft, si è registrato un aumento globale degli utenti attivi di IA generativa. "I nostri risultati hanno mostrato che nel 2024, il 51% delle persone sono utenti o sperimentatori di IA generativa rispetto al 38% nel 2023. La Generazione Z continua a guidare questa adozione con il 64% dei giovani adulti che dichiara di aver mai utilizzato la tecnologia. Ciò significa che spetta a noi, soprattutto a coloro che lavorano nel settore della tecnologia e dei giochi, assicurarci che i giovani abbiano il supporto necessario per navigare nel mondo dell'IA in modo sicuro, stimolando al contempo la loro curiosità e creatività nell'esplorare queste nuove tecnologie.", conclude Figueiredo, Director of Player Safety di Mojang Studios. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)