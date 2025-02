Matteo Berrettini e Sarah Toscano, dopo Sanremo la ‘mossa’ sui social

(Adnkronos) – Durante la partecipazione a Sanremo 2025, Sarah Toscano aveva dichiarato il suo 'amore' nei confronti di Matteo Berrettini. Dopo un simpatico botta e risposta sui social, la cantante di 'Amarcord' è tornata all'attacco, commentando l'ultimo post pubblicato dal tennista sulla vittoria all'ATP di Doha contro Djokovic. "Matteo Berrettini ti amo", così Sarah Toscano aveva dichiarato il suo amore nei confronti del tennista italiano, Berrettini, in un'intervista rilasciata durante la settimana sanremese a Style Magazine Italia. Il video e il genuino commento della cantante, diventato virale sui social, hanno spinto il tennista a replicare: "Solo perché non mi conosce…". Sarah non si è fatta mancare l'occasione e aveva commentato: "Si può sempre rimediare". Ad alimentare il gossip, dopo questo simpatico capitolo, ci ha pensato la stessa Sarah Toscano, che ha commentato l'ultima foto condivisa da Berrettini su Instagram. "Il sorriso dice tutto, che serata magnifica a Doha", ha scritto il tennista italiano celebrando la vittoria contro Djokovic. La cantante si è congratulata con il 28enne commentando con delle emoji di fuoco. Il tennista non ha replicato al commento, ma i fan si sono scatenati sognando un incontro tra i due. In realtà nella vita di Sarah prima è arrivato l'amore per il tennis e poi la cotta per Matteo Berrettini. La cantante da piccola, infatti, oltre alla musica, era una grande appassionata di tennis e nel 2020 aveva vinto il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta. Sport che poi ha abbandonato per proseguire la carriera come cantante. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)