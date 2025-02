(Adnkronos) – Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio. Tmz riferisce che il rapporto tra il rapper e la moglie è al capolinea. I due si sono rivolti già agli avvocati per le pratiche necessarie. La rottura arriva a 11 giorni dall'apparizione della coppia ai Grammy, dove Bianca Censori si è presentata con un abito – si fa per dire – che lasciava poco spazio alla fantasia. Il matrimonio pare destinato a concludersi dopo poco più di due anni. La coppia, dopo le nozze segrete di gennaio 2023, è stata protagonista di una lunga serie di controverse apparizioni pubbliche, con interrogativi in particolare sulla natura del rapporto e sull'influenza del rapper sulla consorte. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)