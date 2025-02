Incidente sul lavoro, 55enne muore colpito da albero nella Bergamasca

(Adnkronos) –

Infortunio mortale questo pomeriggio a Vertova, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 lungo la strada per il rifugio Monte Cavlera. La vittima è un uomo di 55 anni, un agricoltore o un boscaiolo che – fa sapere in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – è stato colpito da un albero caduto. Vano il soccorso del 118, intervenuto con elisoccorso e ambulanza, dal momento che i sanitari hanno potuto solo constatare sul posto il decesso dell'uomo. Sull'incidente indagano carabinieri e tecnici di Ats. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)