Incidente aereo Washington, recuperati tutti i 67 corpi delle vittime

(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno confermato di aver recuperato i corpi di tutte le 67 vittime dell'incidente aereo della scorsa settimana, quando un volo di linea American Airlines e un elicottero militare si sono scontrati a mezz'aria vicino all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, sulle rive del fiume Potomac. “Dopo estese operazioni di ricerca e recupero, il Comando unificato conferma il recupero di 67 vittime dell'incidente aereo. Al momento, 66 dei resti sono stati identificati con certezza. Questo è un passo importante per dare una conclusione alle famiglie e alla comunità”, ha annunciato il Dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi medici di emergenza degli Stati Uniti. In una dichiarazione pubblicata su X, ha sottolineato il “lavoro instancabile” dei vigili del fuoco, così come delle varie forze di polizia coinvolte, del personale aeroportuale, delle squadre di soccorso marittimo e della Guardia Costiera. “La loro dedizione e competenza sono state fondamentali in questa missione complessa e delicata”, si legge. L'agenzia ha aggiunto che le squadre continueranno a lavorare nel fiume Potomac e in altre aree “per cercare eventuali resti da recuperare”, mentre l'ufficio del medico legale sta lavorando per assicurare “un'identificazione dignitosa dei resti e sostenere le famiglie in questo processo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)