Genova, muore neonata di 40 giorni: si indaga per omicidio colposo

(Adnkronos) –

E' morta a 40 giorni di vita la neonata ricoverata lo scorso giovedì all'ospedale Gaslini di Genova dove era arrivata in arresto cardiaco. Le condizioni della piccola erano sembrate subito disperate. Da quanto si apprende a causare il malore sarebbe stato un rigurgito mentre prendeva il latte dalla madre, nell'abitazione in cui vivevano a Mezzanego. Intanto la pm Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo della neonata. Al momento della tragedia in casa erano presenti mamma e figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Nell'abitazione sono stati messi i sigilli.