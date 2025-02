Frosinone, bimba arriva a scuola senza la madre: era morta nel sonno

Una bambina di nove anni si e’ presentata in una scuola del Frusinate senza essere accompagnata dalla madre e questo fatto ha insospettito la maestra che le ha chiesto il motivo. Alla risposta della bimba, “e’ a terra e dorme”, e’ scattato l’allarme. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione della donna, nella zona delle case Fiat a Piedimonte San Germano, per la quarantenne non c’era piu’ nulla da fare: era morta nel sonno per un arresto cardiaco mentre il padre era gia’ uscito per andare al lavoro. La tragedia ha profondamente scosso la collettivita’ del paese di 6mila abitanti.