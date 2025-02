Francia, armato di coltelli si scaglia contro agenti: ucciso

(Adnkronos) – In Francia un uomo armato di coltelli si è "scagliato" contro un gruppo di agenti "senza dire una parola". E' accaduto oggi 26 febbraio a Dugny, in Seine-Saint-Denis, nella regione parigina. Uno degli agenti ha usato il taser, senza ottenere alcun effetto, riferisce l'Afp citando la prefettura di polizia. Un altro agente ha usato allora l'arma in dotazione, colpendo il sospetto al torace. L'uomo è morto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)