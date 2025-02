Filiera formativa tecnologica-professionale 4+2, una nuova opportunità per gli studenti della provincia di Caltanissetta

A partire dell’anno scolastico 2024/2025, con l’entrata in vigore della Legge 8 agosto 2024, n. 121, la provincia di Caltanissetta si distingue quale polo di eccellenza nell’istruzione tecnica e professionale grazie all’attivazione dei percorsi quadriennali della Filiera Tecnologico-Professionale 4+2. Quest’ultimo, appunto, è un percorso formativo innovativo che consente di acquisire le competenze tecnologiche correlate alle esigenze del mondo del lavoro e della produzione che si andranno ad integrare a quelle acquisite con il tradizionale percorso d’istruzione superiore quinquennale. La Filiera 4+2 si basa su una rete integrata tra istituti tecnici e/o professionali, ITS Academy, enti di formazione accreditati e imprese locali. Gli studenti, con il contributo di esperti del mondo del lavoro, beneficeranno di esperienze on the job, potenziamento delle discipline STEM, certificazioni linguistiche, potenziamento della metodologia CLIL e di una didattica laboratoriale innovativa. Al termine del quadriennio, potranno proseguire con gli studi universitari, accedere alla formazione erogata dagli ITS Academy o entrare direttamente nel mondo del lavoro. Nell’anno scolastico in corso le prime sperimentazioni sono state attivate dall’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta, in collaborazione con ITS Efficienza Energetica di Enna e Italkali S.p.A. (indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – articolazione Geotecnico) e dall’’ITET “Rapisardi Da Vinci” di Caltanissetta, in rete con ITS Efficienza Energetica di Enna, ITS Archimede, C.I.R.S. Onlus, Ente di Formazione Futura, Sielte S.p.A., Prima s.r.l. e Next 2 S.r.l. (indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – indirizzo Turismo – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni). Grazie ai risultati positivi ad oggi raggiunti, per il prossimo anno scolastico l’I.I.S.S. “S. Mottura” sta promuovendo l’attivazione di tre nuovi indirizzi quadriennali: Elettronica ed Elettrotecnica (in rete con ITS Steve Jobs e Fasten s.r.l.), Meccanica, Meccatronica ed Energia (in rete con ITS Steve Jobs, Aeromotive Italia s.r.l. e Sofad s.r.l.) e Chimica, Materiali e Biotecnologie (in rete con ITS Steve Jobs e Sidercem s.r.l.). Dal Rapporto del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emergono le previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia per il medio termine (2024-2028). Lo studio, che delinea scenari utili per l’orientamento e la programmazione della formazione, evidenzia come in Sicilia il fabbisogno maggiore si concentrerà in specifici macro-settori economici. In particolare, i settori che richiederanno un maggior numero di professionisti saranno quelli delle costruzioni, dei servizi turistici e della ristorazione, del commercio e dei servizi alle persone. I livelli di istruzione più ricercati saranno i diplomi delle scuole secondarie di secondo grado tecnico e professionale (44,8%) e della formazione terziaria (38,3%) comprendente ITS Academy, Università e AFAM. Le professioni più richieste saranno di tipo tecnico, con una forte domanda per figure formate nei seguenti indirizzi della scuola secondaria superiore tecnico-professionale: Costruzioni Ambiente e Territorio, Turismo, Enogastronomia e Ospitalità, Informatica e Telecomunicazioni, Socio-Sanitario e Amministrazione, Finanza e Marketing. Pertanto, la Filiera Tecnologico-Professionale 4+2 rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani del nostro territorio poiché promuove la cultura scientifica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, contribuendo a migliorare l’occupabilità dei giovani, con un’attenzione particolare alle competenze richieste dai nuovi profili professionali emergenti.