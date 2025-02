Emergenza idrica, Di Mauro: «Adduttore Disueri-Cimia di Gela sarà in esercizio entro fine mese»

«Entro l’inizio della prossima settimana verranno completati gli interventi di riparazione, che sono già stati avviati, dell’adduttore Disueri-Cimia di Gela. Questo consentirà di riempire la condotta e avviarne l’esercizio che potrà avvenire prima della fine di questo mese». Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro.

Per i lavori di riparazione la Regione Siciliana ha stanziato 150 mila euro e come soggetto attuatore, attraverso un accordo interdipartimentale, è stato indicato il Consorzio di bonifica di Gela. In particolare, sono stati individuati tre punti di perdita: due interrati e uno in superficie.

I saggi e gli scavi sono iniziati da circa due settimane: uno, profondo 3 metri, su un terreno privato e un altro presso il torrino piezometrico della diga Cimia, profondo 6 metri. Su entrambe le perdite si agirà attraverso delle saldature dell’acquedotto. La terza riparazione, fuori terra, prevede la sostituzione di un soffietto di raccordo.