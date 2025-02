Elezioni provinciali a Caltanissetta, il gruppo consiliare di FdI: “Occasione storica per il centrodestra unito”

Le prossime elezioni di secondo livello per la Presidenza della Provincia di Caltanissetta e il rinnovo del Consiglio provinciale rappresentano un appuntamento cruciale per il centrodestra unito. Questa tornata elettorale offre una concreta opportunità di vittoria contro la coalizione di sinistra.

Il sistema elettorale attuale, regolato dalla legge Delrio, prevede un voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni in base al numero degli abitanti. Ciò significa che i comuni più piccoli incidono meno sul risultato finale, mentre le città più popolose hanno un peso elettorale maggiore. Questo meccanismo da un peso maggiore alla candidatura a Presidente della Provincia espressa dal comune con il maggior numero di abitanti.

Il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” di Caltanissetta é fortemente convinto che si debba compiere una scelta strategica e unitaria, al fine di massimizzare il consenso e relegare la sinistra all’opposizione, garantendo un governo provinciale in grado di rappresentare al meglio le esigenze del nostro territorio che sia in continuità con il governo regionale e nazionale.

Il centrodestra ha la possibilità di imprimere una svolta decisiva in tutta la provincia. Serve compattezza, visione politica e la capacità di valorizzare questa occasione per costruire un’amministrazione provinciale solida e coerente con i principi e i valori della nostra coalizione.

Ora è il momento di lavorare insieme per un futuro migliore per la nostra provincia, se si vuole vincere necessità candidare un Sindaco di una città di prima fascia demografica , che oltre ad avere il vantaggio del voto ponderato , rappresenterebbe in maniera fisiologica le esigenze di tutti i comuni minori.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Caltanissetta