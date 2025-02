Cesare Parodi è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati

(Adnkronos) – È Cesare Parodi, esponente di Magistratura Indipendente, il nuovo presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati (Anm). Parodi, procuratore aggiunto di Torino, è stato eletto dal Comitato direttivo centrale. Parodi, 62 anni, raccoglie quindi il testimone dell'ormai ex presidente Giuseppe Santalucia. "Ritengo indispensabile chiedere in tempi strettissimi un incontro con il governo" ha detto. "Siamo un potere dello Stato, cittadini che stanno portando avanti una battaglia e credo sia legittima la nostra richiesta". Il nuovo segretario generale dell'Anm è Rocco Gustavo Maruotti (Area democratica per la giustizia) della procura della Repubblica di Rieti mentre il nuovo vice presidente è Marcello De Chiara (Unicost) giudice del Tribunale di Napoli. A ricoprire la carica di vicesegretario generale sarà Stefano Celli (Md). Il Comitato direttivo dell'Anm ha dato vita a una giunta unitaria, dalla quale restano fuori solo gli esponenti di Articolo Centouno, che non erano entrati neppure nella precedente giunta esecutiva. I componenti della giunta sono dieci. Oltre al presidente Cesare Parodi (Mi), al segretario generale Rocco Maruotti (Area Dg), al vicepresidente Marcello De Chiara (Unicost) e al vicesegretario generale Stefano Celli (Md), Giuseppe Tango e Chiara Salvatori per Magistratura indipendente, Paola Cervo (Area Dg), Sergio Rossetti (Md), Monica Mastrandrea e Dora Bonifacio (Unicost). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)