Caltanissetta, esplosione di felicità e divertimento con Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90: Roberto Gallà racconta le serate revival

Volti imperlati di sudore su cui sono impressi sorrisi, occhi chiusi che riportano al cuore ricordi lontani, custodi di un’età ribelle e rivoluzionaria; braccia alzate che oscillano, che seguono i movimenti del corpo spinti dall’adrenalina di una musica che richiama un periodo d’oro – per alcuni, immortale –, in cui esplodeva la disco music e si fondevano stili musicali diversi. È questa l’immagine vivida che si disegna nelle serate organizzate dall’ormai soprannominato Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90, dove una folla di Generazione X e di Millennials si scatena in pista ballando musica anni ʼ70/ ʼ80/ ʼ90, appunto, e ritornando a quel tempo in cui il benessere e la spensieratezza erano stili di vita. E dietro la figura di Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90 c’è lui, Roberto Gallà, nisseno innamorato della propria terra e della musica, che ha rilanciato a Caltanissetta le serate ʼ70/ ʼ80/ ʼ90, insieme a Donatello Sciollintano, organizzatore di eventi ed esperto del settore, riaccendendo così quella fiamma di vitalità e di leggerezza spenta dalla monotonia quotidiana.

“Tutto è iniziato dopo la Pandemia – racconta Roberto Gallà –. Ho incontrato Donatello e insieme abbiamo ripreso a fare questo tipo di serate. Siamo partiti piano piano e poi con il tempo e la grande partecipazione abbiamo potuto portare anche gli ospiti.”

L’amicizia con Donatello è forte, dinamica, dura da trent’anni. Insieme, passo dopo passo, hanno offerto alla città di Caltanissetta un’occasione non solo per rivivere le emozioni del passato, ma anche un modo staccare da una routine schiava del lavoro e della tecnologia.

“Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso” dice ancora Roberto Gallà, e il ricordo va ai primi anni ʼ90, a un locale chiamato Lungomare, trasformato proprio in un luogo di mare con carichi di sabbia a formare la spiaggia e l’odore della salsedine a solleticare le narici, tra cocktail e risate.

Roberto Gallà è grafico e videografico, ma, come lui stesso ha affermato, è nato musicista con già la tastiera sotto le dita. Ha iniziato a fare il deejay nel 1981, a quattordici anni, e a dodici e tredici anni ascoltava i Pink Floyd e gli AC/DC. Affascinato e curioso, giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza è arrivato a fare serate revival e d’animazione; e soprattutto è riuscito a rendere la sua più grande passione – la musica – uno strumento per rendere felici le persone.

Alle serate organizzate da Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90 a Caltanissetta la partecipazione è alta, l’entusiasmo sale come la temperatura di un termometro immerso in un liquido bollente, quasi esplode. Il target va dai quaranta ai sessant’anni, ma anche i ragazzi di oggi si avvicinano, osservano, ne prendono parte.

Continua Roberto Gallà: “Anche i ragazzi ne sono attratti, perché le canzoni di quegli anni sono universalmente conosciute, e poi il segreto sta nel come la presenti questa musica.”

Commosso nella voce, Roberto Gallà si dice soddisfatto di quanto ha costruito per e con la città insieme non solo a Donatello, ma anche ad altri amici, con le loro sole forze, perché lo scopo non è soltanto il divertimento, ma collaborare alla crescita del proprio territorio.

“Il bello è aver riportato questo tipo di serate che non esistevano più da decenni a Caltanissetta. Non ci si diverte solo, ma dietro c’è molta gente che lavora e quindi l’economia si muove; anche considerando che vengono persone da altri paesini e da altre città a vivere le serate.”

Le serate anni ʼ70/ ʼ80/ ʼ90 sono pregne dell’effetto nostalgia, ma non è questo il punto di incontro. La peculiarità risiede nell’intero contesto, perché “quando tu vai in un ambiente dove la gente è selezionata, la musica è bella e il posto è meraviglio, sai che puoi divertirti in modo sano e stare bene.”

Rendere felici le persone, dar loro momenti di svago, impreziositi dalla voglia di stare insieme, di condividere sorrisi ed esperienze. Questi sono gli elementi principali su cui vira Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90: “È bello sentire le persone emozionate quando ti dicono che ne avevano bisogno perché non uscivano da tanto tempo, oppure che proprio in quella serata hanno incontrato un amico che non vedevano da molto. Ed è questa la cosa che più mi rende orgoglioso, cioè vedere le persone felici, anche perché quando fai una cosa bella con sincerità, la gente lo vede e partecipa.”

Caltanissetta canta, balla, si unisce in un abbraccio collettivo pronto a condividere e a rallegrarsi, spinta dalla voglia di stare insieme, di stare bene, di prendersi una pausa dal mondo in quelle serate risvegliate dall’energia di Roberto Gallà, Mister ʼ70/ ʼ80/ ʼ90, capace di far ballare Raffaella Carrà, “anche quando si pensava fosse impossibile.”

“Organizzerò insieme al mio carissimo amico Donatello le serate anni ʼ70/ ʼ80/ ʼ90 finché posso, perché, come ho detto prima, mi piace vedere le persone felici.”

Fonte foto: Roberto Gallà

Foto di Umberto Ruvolo