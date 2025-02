Cagliari-Juve 0-1, gol di Vlahovic e bianconeri quarti

(Adnkronos) –

La Juventus vince 1-0 sul campo del Cagliari nel match della 26esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono grazie al gol di Vlahovic, a segno al 12'. L'attaccante serbo sfrutta l'incertezza di Mina, si invola verso la porta sarda e deposita la palla in rete. Il successo consente alla Juve di salire a 49 punti e di conquistare il quarto posto solitario con il sorpasso sulla Lazio, quinta a quota 47. Il Cagliari rimane a 25 punti, +4 sulla zona retrocessione. La formazione bianconera crea occasioni in serie, soprattutto nel primo tempo, ma spreca chance a ripetizione e non trova il raddoppio nonostante le opportunità sui piedi di Yildiz e Conceicao. Il Cagliari è più aggressivo nella ripresa e crea un paio di pericoli per la porta di Di Gregorio. La Juve continua a sprecare occasioni con Yildiz e con Vlahovic, che a 10 minuti dalla fine viene abbattuto in area rossoblu con una evidente spinta di Luperto: la mancata concessione del rigore è inspiegabile, ma la decisione di arbitro e Var non incide sul risultato finale. La Juve colleziona il quarto successo di fila ed è quarta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)