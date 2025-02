Bronzetti, finale amara nel Wta 250 di Cluj: vince Potapova

(Adnkronos) – Niente da fare per l'azzurra Lucia Bronzetti, sconfitta in finale al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca. La 26enne romagnola, numero 72 del mondo, cede alla 23enne russa Anastasia Potapova, numero 32 del ranking Wta e prima testa di serie, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in poco più di due ore di gioco. Il Transylvania Open va dunque ad Anastasia Potapova, riuscita a imporsi in rimonta dopo aver perso il primo set. L'azzurra non ha sfruttato il vantaggio e ha ceduto alla distanza, dopo aver fallito una palla break a inizio secondo set. Per la tennista russa è il terzo titolo in carriera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)