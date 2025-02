Bolelli e Vavassori da sogno: trionfo in doppio nell’Atp 500 di Rotterdam

(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio al torneo Atp 500 di Rotterdam. I campioni azzurri superano in finale la coppia composta dal belga Sander Gille e dal polacco Jan Zielinski con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-6 in un'ora e 24 minuti. Si tratta di un risultato che regala al duo italiano il secondo titolo in stagione, dopo quello colto a gennaio ad Adelaide. Bolelli e Vavassori avevano anche perso in finale ai recenti Australian Open. Nell'ultimo atto dell'Atp 500 di Rotterdam (indoor veloce), le teste di serie n.3 del torneo hanno battuto in tre set Zielinski/Gille, vincendo così il quinto titolo insieme. Per Bolelli, è il sedicesimo titolo nel doppio. Per Vavassori, l'ottavo. I due specialisti continuano a far sognare l'Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)