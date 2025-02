Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte di Champions League per l'Atalanta. I bergamaschi, reduce dal deludente pari interno in campionato contro il Cagliari, ospitano il Bruges nel ritorno dei playoff. La squadra di Gasperini dovrà cercare di ribaltare la sconfitta, con polemiche, per 2-1 rimediata all'andata e si qualificherà agli ottavi di finale se riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto. La sfida tra Atalanta e Bruges è in programma oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini

Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)