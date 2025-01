Von der Leyen “Il mondo sta cambiando ma l’Europa è pronta”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Le regole di ingaggio tra le potenze globali stanno cambiando. Non dobbiamo dare nulla per scontato. E anche se ad alcuni in Europa questa nuova realtà potrebbe non piacere, noi siamo pronti ad affrontarla”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, nel suo intervento a Davos al World Economic Forum.

“I nostri valori non cambiano. Ma per difenderli in un mondo che cambia, dobbiamo cambiare il modo in cui agiamo. Dobbiamo cercare nuove opportunità ovunque si presentino. Questo è il momento di impegnarsi oltre i blocchi e i tabù. E l’Europa è pronta al cambiamento”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).