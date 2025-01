Volley, la Traina Albaverde si ritirerà dal campionato di B1 femminile: pagina buia e triste dello sport nisseno

Appena qualche mese fa ha festeggiato la storica promozione nella B1 femminile di Volley, ora invece il suo futuro sembra essere alquanto incerto e non roseo La Traina Albaverde non sembra infatti stia vivendo un momento particolarmente esaltante della propria storia sportiva recente. Dopo la promozione, la società ha puntato sull’esperienza di alcune giocatrici come Serena Moneta e Valeria La Mattina, facendo poi affidamento sulla valorizzazione di diverse giovani su cui scommettere. Tuttavia, i risultati non hanno dato ragione alla società nissena che ha ottenuto una vittoria 3-2 (di 2 punti) e tre sconfitte 3-2 che le sono valse altri 3 punti. Poi solo sconfitte nette che hanno portato la Traina ad occupare la penultima posizione in classifica con 5 punti nel girone D della B1 di pallavolo femminile.

Nel frattempo, sia Valeria La Mattina che la stessa Serena Moneta, ma anche Arianna Giannone, e altre giocatrici sono andate via. Pare perché, avrebbero ricevuto, se pur a malincuore, la liberatoria da parte della società. Indiscrezioni che, ovviamente, non sembrano far intravedere scenari positivi a brevissimo termine per la società di pallavolo femminile nissena. Addirittura, nelle ultime ore s’è diffusa la voce che la squadra potrebbe essere ritirata dal campionato. La Traina sabato 11 gennaio dovrebbe scendere in campo a Bisceglie contro la locale compagine, per cui è probabile che, quanto prima, la società darà notizia ufficiale con un proprio comunicato nel quale chiarirà la propria posizione su questa vicenda che, francamente, dispiace essendo la Traina Albaverde una delle icone più fulgide e importanti dello sport nisseno.