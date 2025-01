Viterbo, violenze sessuali e maltrattamenti agli anziani in una casa di riposo: 3 arresti

(Adnkronos) – Violenza sessuale e maltrattamenti agli anziani ospiti di una casa di riposo di Latera, in provincia di Viterbo. Con questa accusa tre operatori socio-sanitari sono finiti in carcere e per altri tre sono state disposte ordinanze di sospensione dall'esercizio delle funzioni. L'indagine è partita nella primavera del 2024 dalle segnalazioni di alcuni ex dipendenti della struttura, che hanno raccontato ai militari dell'Arma gli abusi dei loro colleghi. Per questo è stata disposta l’installazione di telecamere all’interno della struttura e l’intercettazione dei dialoghi all’interno della casa di riposo, da cui sono emerse le vessazioni psicologiche e le aggressioni fisiche cui gli anziani venivano sottoposti. Accanto a tali gravi comportamenti, sono emerse anche autentiche condotte di violenza sessuale, con le telecamere che hanno ripreso i reiterati abusi ai danni di una anziana degente: la donna veniva tormentata da un operatore con assillanti approcci sessuali e con toccamenti delle parti intime, eseguiti anche a mezzo di un bastone e, in un’occasione, addirittura quando l’anziana era impossibilitata a difendersi perché legata a letto mediante strumenti di contenzione. Le indagini avrebbero infine portato alla luce episodi di malnutrizione, di somministrazione di farmaci ansiolitici e al frequente ricorso a strumenti come fasce o bende per immobilizzare i pazienti a letto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)