Strategie da adottare per i giocatori italiani di poker

Il poker è un gioco che richiede calcolo, molta pazienza e massima attenzione. Per acquisire abilità e maestria nel gioco del poker è fondamentale saper interpretare le mosse degli avversari, capendo quando sia opportuno puntare, bluffare o battere in ritirata.

Non si tratta di un mero gioco di carte, ma di una sfida di intelligenza, destrezza, perizia, audacia e imprevedibilità, dove il successo dipende dalla capacità di giocare in modo astuto, mantenendo un costante elemento di sorpresa.

Nel presente articolo si vuole approfondire il tema e fornire consigli, indicazioni e suggerimenti per affinare le abilità. Qui di seguito, illustriamo strategie e accorgimenti di carattere generale pensati per i neofiti del gioco del poker, unitamente a concetti più avanzati, da approfondire una volta acquisite le basi fondamentali.

1. Studiare bene le regole del gioco

Può sembrare ovvio e scontato, ma nel poker conoscere approfonditamente le regole del gioco è già di per sé un’impresa che richiede tempo, dedizione e il massimo impegno. Nel poker non si può barare e non ci sono scorciatoie per ottenere buoni risultati. Bisogna impegnarsi, applicarsi e studiare per bene le regole fondamentali del gioco.

Internet, in questo, può essere di grande aiuto, offrendo un’ampia disponibilità di materiale informativo, tra tutorial, guide e approfondimenti sull’argomento. Si consiglia, quindi, di consultare appositi portali di informazione specificatamente dedicati al settore del gioco d’azzardo. Tra i più solidi e autorevoli si segnala AskGamblers IT, un punto di riferimento nel settore del gambling, con una presenza online quasi ventennale. Il portale ha un’apposita sezione dedicata proprio al poker, con una vasta gamma di guide, articoli di approfondimento e contenuti di qualità redatti da un’équipe di esperti del settore. Questa può rivelarsi una validissima risorsa per imparare le regole del gioco ed essere veramente preparati nel momento in cui ci si siede al tavolo verde, sia online che offline.

2. Giocare meno mani, ma con grinta, decisione e spirito combattivo

Nel Texas hold’em, una delle più diffuse specialità del gioco del poker, perfino i migliori giocatori al mondo devono limitare il numero di mani iniziali da giocare prima del flop. Partecipare a troppe mani può rapidamente consumare le fiches. Evita, quindi, di lasciarti sopraffare dall’impazienza giocando mani non meritevoli. L’ideale è concentrarsi su un range ristretto di mani forti, affrontandole con decisione, grinta e spirito combattivo. Così facendo, renderai meno prevedibile il tuo stile di gioco, aumentando le probabilità di vincita e successo nel lungo termine.

3. Valutare il valore effettivo della propria mano

Cos’è una buona mano nel poker? Parte della complessità del gioco risiede proprio nel fatto che non esista una risposta standard a questa domanda. Quando ci si approccia al gioco del poker si è portati a pensare che avere una carta alta sia un vantaggio. In realtà, non è detto che sia così. In presenza di molti partecipanti coinvolti è molto probabile che qualcuno ti superi: non comprendere questo aspetto può indurre a inseguire mani deboli e puntare sempre di più, generando perdite anche significative.

4. Imparare l’arte del bluff

Per giocare sul tavolo verde, è essenziale imparare e padroneggiare con maestria e disinvoltura l’arte del bluff. Ebbene, bluffare in modo inefficace può rivelarsi controproducente. Bisogna imparare a mantenere il controllo sulla frequenza dei bluff, lasciando che siano le carte a guidare la propria scelta. Questo significa bluffare con mani che abbiano possibilità di migliorare in una mano vincente.

5. Imparare a confondere gli avversari

Il bluff, per essere efficace, dovrebbe essere quanto più simile possibile alle puntate che faresti se possedessi davvero delle carte vincenti e fossi veramente convinto di avere elevate probabilità di vincere la mano. L’obiettivo è confondere gli avversari.

Inducendo gli avversari a pensare che tu abbia davvero delle buone carte quando invece non è così, li porti a decidere di passare la mano. Viceversa, quando ti capitano davvero delle carte forti, se effettui una puntata simile induci gli avversari a pensare che tu stia solo cercando di intimidire, portandoli a rilanciare e facendo così in modo che tu possa accaparrarti tutto il bottino sul piatto.

Parte del fascino e dell’appeal del poker risiede proprio nella capacità di confondere gli avversari costruendo un’aura di forza e potenza intorno a sé. Giocando con giocatori molto esperti ti accorgerai che è proprio così che fanno: incutono deliberatamente timore negli avversari affinché passino la mano, quando magari hanno per le mani carte non particolarmente forti. Al contrario, quando hanno carte molto buone inducono gli avversari a rilanciare e puntare di più, in modo da ottenere vincite ancora più sostanziose.

6. Passare la mano in caso di dubbio

Nel poker, la principale differenza tra un giocatore alle prime armi e un professionista risiede nella capacità di abbandonare una mano forte quando si teme di poter essere battuti. Può sembrare una scelta semplice e scontata, ma nella pratica può risultare estremamente difficile.

Siamo curiosi per natura e orientati alla vincita: quando decidiamo di passare la mano, rinunciamo di fatto sia alla possibilità di vincere che a quella di scoprire cosa avevano davvero in mano gli avversari. Quando sei indeciso se passare la mano di fronte a una puntata o a un rilancio, è sempre meglio essere prudenti e passare. Può sembrare una contraddizione, ma nel poker la prudenza aiuta ad aumentare le probabilità di successo nel lungo termine.

7. Cercare di capire che carte hanno gli avversari

Cercare di capire quali carte ha il proprio avversario è fondamentale nel poker, sia online che offline. È altrettanto importante imparare a capire quando qualcuno sta bluffando. Nel gioco dal vivo, puoi intuire le carte dell’avversario osservando direttamente i suoi movimenti, le sue espressioni e la sua mimica facciale che, spesso inconsciamente, rivelano le sue intenzioni. Nel gioco online può essere più difficile: per cercare di capire che carte hanno gli avversari bisogna affidarsi all’analisi delle loro strategie.

Con il tempo, potresti magari scoprire che un giocatore rilancia sempre ogni volta che ha una mano forte. Al contrario, un altro giocatore potrebbe mostrarsi apparentemente prudente e misurato, per poi prendere tutti in contropiede di sorpresa con un ottimo risultato. Cogliere queste sfumature è un’abilità essenziale nel poker, che si può acquisire e perfezionare con l’esperienza.

Osserva con la massima attenzione gli avversari e come giocano a ogni mano. Anche quando non sei direttamente coinvolto, dovresti comunque concentrarti al massimo sul gioco per studiare gli avversari e capire come si muovono e si comportano.