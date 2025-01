Sonego-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Continua l'Australian Open da sogno di Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro va a caccia degli ottavi di finale di Melbourne contro il giovane statunitense Learner Tien, 19 anni e 121 del mondo, è stato già capace di eliminare Daniil Medvedev al secondo turno prima di sconfiggere al terzo il francese Corentin Moutet. Il torinese dal canto suo, che al momento occupa la 55esima posizione del ranking Atp, ha superato il baby fenomeno Joao Fonseca, oltre a Stan Wawrinka e Fabian Marozsan. Il match tra Lorenzo Sonego e Learner Tien è in programma lunedì 20 gennaio non prima delle 4.30 ora italiana. Quello di Melbourne sarà la prima sfida tra i due, che non si sono mai incontrati prima. Sonego-Tien sarà trasmessa da

Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)