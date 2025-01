Sanità, Aiop a Cgil “In Sicilia nessun extra budget per il privato”

PALERMO (ITALPRESS) – Botta e risposta tra la Cgil Sicilia e l’Aiop sulla sanità nell’Isola.

“L’accordo siglato dall’assessorato regionale alla sanità con le strutture pubbliche e private del comparto per l’assegnazione di fondi extrabudget non solo non dà soluzione i gravi problemi che emergono costantemente rivelando l’inadeguatezza della politica sanitaria del governo regionale, ma paradossalmente rischia di consegnare ancora più risorse al settore privato”, affermano in una nota congiunta il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, il responsabile per la sanità Renato Costa e il segretario della Fp Sicilia, Gaetano Agliozzo. “Ancora una volta chi deve programmare non programma – aggiungono – e chi deve vigilare non vigila. Non si comprende ad esempio come le strutture private di ortopedia abbiamo già esaurito un budget che dovrebbe essere gestito in dodicesimi”. Per la Cgil, che nei giorni scorsi ha denunciato “la parentopoli del tentativo di stabilizzazione nei ranghi della regione, è anche inaccettabile -affermano Mannino, Costa e Agliozzo – che il presidente della Regione scarichi sui dirigenti medici responsabilità che prima che gestionali sono politiche. Così come è grave – dicono ancora – che si vada a incidere sull’organizzazione del lavoro senza che ci sia stato alcun confronto col sindacato”.

“In relazione alle criticità sull’ortopedia di Palermo, l’Aiop, nel corso delle riunioni che si sono tenute in assessorato, ed in particolare in quella del 9 gennaio scorso, come da verbale, ha sempre ribadito, responsabilmente, la massima disponibilità delle strutture associate, come strutture di diritto privato del SSR, a lavorare in sinergia per risolvere il problema nell’interesse esclusivo dei pazienti”, replica Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia e vicepresidente nazionale di Aiop.

“Al riguardo – prosegue la Cittadini – le nostre strutture, che sono contrattualizzate con un budget/tetto di spesa annuale, hanno sempre accettato, e continueranno a farlo, i pazienti inviati dai Pronto Soccorso di tutti gli ospedali pubblici che ne fanno richiesta, compatibilmente all’attività programmata ed ai budget mensili che sono predisposti in dodicesimi ma che possono esaurirsi anche prima in base alle emergenze che si devono gestire. I trasferimenti dei pazienti di ortopedia avverranno all’interno dei budget mensili, quindi, la collaborazione pubblico-privato avverrà senza alcun extra budget, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla CGIL in una nota.

Si ribadisce – conclude la presidente di Aiop Sicilia – la massima collaborazione nel momento di emergenza per supportare il sistema e, soprattutto, per dare risposte concrete ai pazienti. A tal fine, le strutture associate si sono impegnate ad accettare 38 ricoveri settimanali di ortopedia, in modo da potere, anche, garantire l’attività di elezione dei pazienti che, viceversa, andrebbe ad allungare le liste di attesa. Ove le strutture pubbliche, nella loro autonomia, ne avessero necessità, potrebbero, anche, effettuare le manifestazioni di interesse previste dal d.a. 876/24, e si potrebbero stipulare delle convenzioni per programmare meglio l’attività e garantire le prestazioni senza ricorrere sempre a provvedimenti emergenziali”.

