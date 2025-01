San Cataldo. Gli studenti delle classi terze dell’Istituto comprensivo “Balsamo” all’Open Day della Cirs di Caltanissetta

SAN CATALDO. Gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Balsamo” hanno partecipato all’Open Day organizzato in collaborazione con la scuola professionale CIRS di Caltanissetta. L’iniziativa è stata pensata per far conoscere ai giovani l’ampia offerta formativa del CIRS, un istituto specializzato nella formazione professionale e nell’avviamento al mondo del lavoro.

Durante l’incontro i docenti, accompagnati da alcune studentesse del CIRS, hanno illustrato i percorsi di studio offerti, evidenziando le opportunità concrete di formazione pratica in settori come la meccanica, l’estetica, la ristorazione e il benessere. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire le caratteristiche di questi corsi, pensati per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più in cerca di figure specializzate.

La scuola CIRS, da anni punto di riferimento per la formazione professionale nel territorio, offre ai suoi studenti non solo una solida preparazione teorica, ma anche la possibilità di svolgere attività pratiche in laboratori moderni e attrezzati. A ciò si aggiungono tirocini e stage presso aziende locali ed estere, che rappresentano un canale diretto verso l’inserimento lavorativo.

«Il nostro obiettivo – hanno spiegato i docenti del CIRS – è quello di preparare i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro con competenze concrete e spendibili. La nostra didattica combina formazione tecnica, esperienza pratica e l’acquisizione di competenze trasversali, fondamentali per affrontare le sfide professionali di oggi».

L’evento è stato accolto con grande interesse dagli studenti, che hanno avuto la possibilità di interagire con i docenti del CIRS e conoscere più da vicino i vantaggi offerti da una formazione professionale qualificata.

Tra le opzioni proposte, spiccano i corsi dedicati a settori come la meccatronica, la grafica, il settore elettrico, l’estetica, la ristorazione e il benessere, ambiti in cui la domanda di figure professionali specializzate è in costante crescita.

Grazie a iniziative come questa, il CIRS di Caltanissetta si conferma una realtà attenta al futuro dei giovani, offrendo percorsi formativi capaci di coniugare apprendimento e concrete opportunità lavorative.