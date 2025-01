San Cataldo. Caminetto del Rotary sull’importanza della Rotary Foundation per realizzare progetti contro le malattie nel mondo

SAN CATALDO. Si è tenuto presso la sede del Rotary di San Cataldo di Piazza San Francesco un importante caminetto su: La Rotary Foundation. Dopo i saluti alle autorità Rotariane presenti e agli ospiti, rivolti dal Prefetto del Club, Giuseppe Carrubba, è intervenuto il Presidente Gaetano Alù che ha introdotto i due relatori, il PDG Valerio Cimino “Coordinatore Regionale Rotary Foundation Regione 15 Italia Malta, San Marino” e Salvatore Camilleri “Delegato della Rotary Foundation per l’Area Nissena”.

Erano presenti Fausto Assennato – Segretario Distrettuale, Tiziana Amato – Assistente del Governatore per l’area nissena, Marilia Turco – Coordinatrice degli assistenti del Governatore per la Sicilia occidentale, Maria Grazia Falzone – Facilitatore d’area per l’apprendimento, Orsola Cacicia Presidente della Commissione Rotary four Europe, Norina Ferlisi – Presidente del Rotary Club di Mussomeli. Il Presidente Alù ha sottolineato che la Fondazione riveste una importanza particolare e fondamentale.

Grazie alla Fondazione del Rotary si sono realizzati, nel mondo, tanti progetti di servizio finalizzati a portare i beni di prima necessità nei paesi poveri e a debellare, in molti casi, le malattie presenti nelle aree povere del pianeta. E’ stato fatto tanto, ma resta molto ancora da fare. Salvatore Camilleri e Valerio Cimino, hanno fatto conoscere meglio le attività svolte dalla Fondazione nel mondo e le attività programmate in corso d’opera e ancora da svolgere.

Nel corso del caminetto, al quale hanno partecipato oltre 70 persone si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del riconoscimento della Paul Harris al socio Santino Petruzzella e la cerimonia di ingresso all’interno del Rotary Club di San Cataldo del nuovo socio Valerio Amico presentato da Luigi Di Pietra.